В Благовещенске взялись за демонтаж рекламных щитов

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С сегодняшнего дня в областном центре решили приступить к демонтажу рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без необходимых разрешений. Убрать свои незаконные рекламные щиты и сити-форматы с улиц города предпринимателям необходимо до 18 октября. В противном случае администрация их уберёт сама, но выставит владельцам конструкций счёт за произведённые работы.

— Владельцам рекламных конструкций, размещающим в указанных местах рекламные конструкции без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, необходимо до 18 октября 2020 года произвести их демонтаж. В случае неисполнения обязанности демонтаж будет произведен органом местного управления или уполномоченной им организацией с последующим возмещением расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой, хранением и уничтожением. Демонтированные рекламные конструкции возвращаются собственникам или иным правообладателям (при подтверждении правообладания) данных объектов после возмещения ими вышеуказанных расходов, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

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#закон #мэрия

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