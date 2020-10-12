На 260 миллионов рублей взяли беспроцентных кредитов амурские бизнесмены

Предприниматели Приамурья активно пользуются федеральными льготами. Так, по программе льготного кредитования бизнесмены региона получили 260 миллионов рублей, потратить средства они смогут на выплату заработной платы сотрудникам. Такие кредиты доступны некоммерческим организациям, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.

Активно берут бизнесмены Приамурья и кредиты под 2% на возобновление деятельности – по условиям этой льготной программы, можно взять сумму в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника, умноженного на 6 месяцев. Если предприниматель сохранит 90% рабочих мест к апрелю 2021 года, государство обещает выплатить за него всю сумму кредита вместе с процентами. Если удастся сохранить хотя бы 80% рабочих мест, спишется половина суммы займа и процентов.

— С начала лета амурские предприниматели подали 1400 заявок по данной программе, выплачены деньги по 1091 заявке. Всего на возобновление деятельности с начала июня было выдано 2 миллиарда 160 миллионов рублей. Программа льготной поддержки по возобновлению деятельности предусмотрена не только для предпринимателей, но и для некоммерческих структур, имеющие социальную ориентацию (СОНКО), а также государственных и муниципальных предприятий. Использовать средства льготного займа можно на любые бизнес-цели, в том числе на выплату заработной платы или на платежи по уже выданным кредитам, — сообщает правительство Амурской области.