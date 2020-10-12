«Космофест Восточный-2020» в Приамурье: Амур.инфо покажет прямую трансляцию запуска ракеты

В Приамурье с 14 по 16 октября пройдёт «Космофест Восточный-2020». На фестивале расскажут о космосе, истории его покорения, а также устроят увлекательную игру. Участников ждёт даже прямое включение с пуска ракеты-носителя с космодрома Байконур. Трансляцию всех мероприятий можно будет увидеть в прямом эфире на Амур.инфо.

С самого утра 14 октября в эфире расскажут о программе мероприятий. Затем на торжественном открытии в 10:00 пройдут TED-лекции. Их проведут представители правительства области, АмГУ, руководства Роскосмоса и сами космонавты. Ближе к обеду начнётся онлайн-хакатон в школах ДФО с участием летчика-космонавта Михаила Корниенко.

В обед откроют обновленную экспозицию в АмГУ, а потом расскажут о перспективном развитии космодрома Восточный. Днём участники прослушают лекцию «Страницы отечественной космонавтики. Как все начиналось. Люди и события». На фестивале также можно будет задать «100 вопросов космонавту» и поиграть в «Космический квиз» — викторину о космосе.

На следующий день, 15 октября, как обычно, с утра расскажут о планах фестиваля. До обеда участники посмотрят видеоэкскурсии по космодрому Восточный и предприятиям ракетно-космической отрасли. В обед для участников хакатона проведут мастер-классы. А после — амурчане увидят, что разработали школьники за два дня. В рамках фестиваля молодые люди также защитят проекты по космической деятельности «Космический инновационный конвент «Восточный-2020».

Днём амурчане узнают, как стать космонавтом, куда поступать и где работать. Любознательным зрителям расскажут, как происходит подготовка космонавтов и отбор в отряд. В вечернее время участники посмотрят включение на тему: «Перспективные научные проекты ракетно-космической отрасли», а с международной космической станции расскажут о «Физике радиации».

— После окончания фестиваля в Благовещенске «Космофест» переедет в Циолковский. В пятницу, 16 октября, дети встретятся с космонавтами, а участники фестиваля увидят космодром Восточный, — сообщили в пресс-службе фестиваля «Космофест Восточный-2020».

Мероприятия фестиваля можно будет посмотреть в режиме онлайн. Для этого на нашем сайте мы разместим специальные ссылки на трансляции с предварительными анонсами.