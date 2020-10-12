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12октября
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сегодня, 17:43 0

Михаил Ефремов увлекся в СИЗО настольным теннисом

Михаил Ефремов увлекся в СИЗО настольным теннисом
Фото: kino-teatr.ru

Актер Михаил Ефремов увлекся настольным теннисом в столичном СИЗО-5, в который играет в спортзале изолятора. Об этом ТАСС рассказал правозащитник Иван Мельников.

— По моей информации, артист увлекся пинг-понгом, в который играет с сокамерниками в спортзале СИЗО-5. Для нового хобби Ефремов просил родственников передать ему новые ракетки, — рассказал правозащитник.

По его словам, спортзал, где играет актер, представляет собой отдельную переделанную камеру со столом для настольного тенниса, несколькими тренажерами, банкеткой для штанги и гантелями. По состоянию здоровья, отметил Мельников, актер вряд ли может чем-то другим заниматься.

— Кроме тенниса, Ефремов отвечает на письма поклонников, которые приходят к нему в большом количестве, — отметил он.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5.

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#ДТП #происшествия

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