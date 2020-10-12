Михаил Ефремов увлекся в СИЗО настольным теннисом

— По моей информации, артист увлекся пинг-понгом, в который играет с сокамерниками в спортзале СИЗО-5. Для нового хобби Ефремов просил родственников передать ему новые ракетки, — рассказал правозащитник.

По его словам, спортзал, где играет актер, представляет собой отдельную переделанную камеру со столом для настольного тенниса, несколькими тренажерами, банкеткой для штанги и гантелями. По состоянию здоровья, отметил Мельников, актер вряд ли может чем-то другим заниматься.

— Кроме тенниса, Ефремов отвечает на письма поклонников, которые приходят к нему в большом количестве, — отметил он.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5.