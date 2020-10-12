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12октября
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сегодня, 18:04 1

В 2020 году доходы Хэйхэ от туристической отрасли упали более чем на 80 процентов

В 2020 году доходы Хэйхэ от туристической отрасли упали более чем на 80 процентов
Фото: http://www.heihe.gov.cn/

Несмотря на рост внутреннего туристического потока в октябрьские праздники, доходы отрасли продолжают снижаться из-за коронавируса. За период с января по август 2020 года доходы туристической отрасли в Хэйхэ составили 1,126 млрд юаней (187,5 млн долларов США), это на 83,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом доходы от внутреннего туризма за этот период составили 1,15 млрд юаней (более 171 млн долларов США), что на 82,4% меньше, чем годом ранее, а доходы от приграничного туризма (выезд граждан Китая в Россию и въезд россиян в Китай в туристических целях был приостановлен с февраля 2020 года из-за коронавируса) составил 110 млн юаней (16,3 млн долларов США), что на 90,9% меньше, чем годом ранее. Отмечается, что с лета 2020 года происходит восстановление внутреннего туризма, но это пока не отражается на общей статистике, сообщает Вiang.ru со ссылкой на Народное правительство Хэйхэ.

Так, за период с января по август этого года общее количество туристов в Хэйхэ составило 1,7 млн человек, что на 83% меньше, чем годом ранее. При этом Хэйхэ за этот период посетило 1,637 млн китайских туристов, что на 82,4% меньше, чем годом ранее, а иностранцев (которые въезжали до февраля 2020 года) всего 63.000 человек, что на 90,9% меньше, чем годом ранее.

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#Китай #отдых #туризм #финансы

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    7 минут назад

    Помнится лет 5 назад в Харбине пили с китайцами, их человек 6 было, я им рассказывал откуда я и ни один из них не знал о существовании ХХ. =)

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