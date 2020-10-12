В Амурской области выявили 57 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждены 57 новых случаев коронавирусной инфекции. 19 заражений выявили в Благовещенске, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В Свободном зарегистрировали 13 заражений, семь в Магдагачинском районе, шесть в Зее, четыре в Благовещенском районе, три в Тынде, по одному в Белогорске, Михайловском, Ромненском, Ивановском и Свободненском районах. Темп прироста за последние сутки составил 1,2 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 4 833 случая COVID-2019. Показатель заболеваемости — 611,74 на 100 тысяч населения.

3 119 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 54 человека.

2 792 человека контактировали с заболевшими.