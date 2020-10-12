Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:29 0

В Амурской области выявили 57 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 57 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 57 новых случаев коронавирусной инфекции. 19 заражений выявили в Благовещенске, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В Свободном зарегистрировали 13 заражений, семь в Магдагачинском районе, шесть в Зее, четыре в Благовещенском районе, три в Тынде, по одному в Белогорске, Михайловском, Ромненском, Ивановском и Свободненском районах. Темп прироста за последние сутки составил 1,2 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 4 833 случая COVID-2019. Показатель заболеваемости — 611,74 на 100 тысяч населения.

3 119 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 54 человека.

2 792 человека контактировали с заболевшими.

Просмотров всего: 1252

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


В России и мире

Врачи во всем мире выходят на забастовки из-за условий труда
Общество 1

Благовещенские автобусы дезинфицируют «сухим туманом»
Общество 1

Дело о заражении детей гепатитом С в АОДКБ передали в суд

В России и мире

Ученые определили, что коронавирус сохраняется на банкнотах и смартфонах до 28 дней
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь