В Приамурье проводится проверка по факту схода локомотива с рельсов
Следственные органы проводят проверку по факту схода локомотива грузового поезда с рельсов. Это произошло в воскресенье, 11 октября, на участке Тында-Штурм Дальневосточной железной дороги. Проверку проводят по признакам преступления: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
— По предварительным данным, пострадавших нет, а материальный ущерб — устанавливается. Следствие выясняет обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе Дальневосточного СУТ СК России.
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