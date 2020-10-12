В Приамурье проводится проверка по факту схода локомотива с рельсов

— По предварительным данным, пострадавших нет, а материальный ущерб — устанавливается. Следствие выясняет обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе Дальневосточного СУТ СК России.