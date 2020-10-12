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12октября
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сегодня, 17:09 0

В Приамурье проводится проверка по факту схода локомотива с рельсов

В Приамурье проводится проверка по факту схода локомотива с рельсов

Следственные органы проводят проверку по факту схода локомотива грузового поезда с рельсов. Это произошло в воскресенье, 11 октября, на участке Тында-Штурм Дальневосточной железной дороги. Проверку проводят по признакам преступления: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

— По предварительным данным, пострадавших нет, а материальный ущерб — устанавливается. Следствие выясняет обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе Дальневосточного СУТ СК России.

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#дороги #происшествия

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