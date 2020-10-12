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12октября
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В Приамурье поставили памятник на месте авиакатастрофы 1981 года

В Приамурье поставили памятник на месте авиакатастрофы 1981 года

В тайге под Завитинском энтузиасты установили мемориал в память о погибших в авиакатастрофе 24 августа 1981 года. Памятник установили на месте столкновения гражданского Ан-24 и бомбардировщика Ту-16К.

Почти двухметровый мемориал изготовили из передней стойки шасси военного самолёта. При этом сама деталь находится в воздухе, символизируя, что самолет так и не приземлился. На памятнике есть несколько табличек. Верхняя – с описанием самой трагедии. Ниже находятся имена членов экипажей гражданского и военного самолетов. И пока единственная надпись с именем погибшего пассажира, которого удалось установить.

— Мы будем собирать в дальнейшем информацию и заменим табличку на полный список, — рассказал руководитель экспедиции Сергей Агафонов.

Монумент установили по направлению полёта Ан-24. Он находится на заброшенной лесовозной дороге, на которую выходила после крушения Лариса Савицкая, единственная выжившая в авиакатастрофе.

Недавняя экспедиция, в которой приняли участие девять человек, нашла новые останки самолета.

— Мы нашли фрагменты кабины Ан-24, штурвал второго пилота, — рассказал Агафонов.

Напомним, российские кинематографисты сейчас снимают фильм-катастрофу о Ларисе Савицкой. Съёмки проходят в Пермском крае и Москве. Сама Лариса недавно дала интервью.

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#история #память

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