Дорожники закончили ремонт шести километров трассы Благовещенск — Свободный

Участок автомобильной дороги Благовещенск — Свободный готов к вводу в эксплуатацию. В среду, 7 октября, итоговая комиссия по приемке в эксплуатацию оценила готовность шести километров трассы.

— К реконструкции участка специалисты АО «Асфальт» приступили в сентябре прошлого года. За это время они выполнили строительно-монтажные работы по устройству земляного полотна. Также работники установили водопропускные трубы, устроили фильтрующие насыпи и нагорные канавы. Сейчас идёт оформление документов для официального ввода объекта в эксплуатацию, — рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

В этом году также заключат контракт на реконструкцию ещё одного участка. Он составит 16 километров — с 47-ого по 63-ий километр трассы Благовещенск — Свободный.

Реконструкция проходила в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Проверяли результат реконструкции представители «Амурупрадора», АО «Асфальт», ООО «Амурземпроект», а также ООО «Востокдорконтроль» и сотрудники УГИБДД по Амурской области.