Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:23 0

Леонид Агутин номинирован на премию Grammy в пяти номинациях

Леонид Агутин номинирован на премию Grammy в пяти номинациях
Фото: worldpodium.ru

Российский певец и музыкант Леонид Агутин впервые номинирован на премию Grammy, сообщает «Российская газета».

Этих почестей удостоен международный альбом российского артиста La Vida Cosmopolita, в записи которого принимали участие и мировые звезды Эл Ди Меола, Диего Торрес и Джон Секада.

Пока это «длинный список» претендентов на Grammy-2021. «Короткий» объявят в декабре. Но зато Леонид Агутин претендует на победу сразу в пяти номинациях!

Это первый случай, когда российский артист не академических жанров будет претендовать на Grammy. Причем, в трех престижных номинациях — «Лучший альбом года» (как раз этот диск, вышедший 27 марта 2020 года), «Лучшее содружество» (совместный трек с этого альбома Just a Rainy Day, исполненный дуэтом Леонид Агутин - Эл Ди Меола) и «Лучшее музыкальное видео» (за задорный трек Funky Cha, тоже с этого диска).

Две остальные завоеванные номинации менее значительны: «Лучший альбом в музыке латино» и «Лучшая аранжировка». Но и в них победить было бы приятно.

В любом случае, хорошо, что мировая аудитория вновь узнает, что в России есть исполнители такого высокого уровня (первый международный альбом Агутина вышел в 2005 году и назвался Cosmopolitan Life). И, что русские столь отменно исполняют латино и фламенко, что с ним соглашаются выступать и записываться даже американский гитарист-виртуоз акустической гитары Эл Ди Меола (участвовавший и в работе над предыдущим диском) и кубино-американский певец Джон Секада. Оба они, кстати, свои Grammy уже выигрывали. Может, теперь помогут в этом и Леониду Агутину.

Просмотров всего: 110

#культура #шоу-бизнес

распечатать


Культура

В благовещенской библиотеке имени Бориса Машука идёт ремонт

10 октября, 09:09
Общество

Новая экспозиция открылась в райчихинском музее при поддержке «Русского угля»
Культура 1

Из-за коронавируса амурчане не могут вернуть деньги за билеты на концерты звёзд
В России и мире 1

Михаил Жванецкий уходит со сцены
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь