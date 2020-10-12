Леонид Агутин номинирован на премию Grammy в пяти номинациях

Этих почестей удостоен международный альбом российского артиста La Vida Cosmopolita, в записи которого принимали участие и мировые звезды Эл Ди Меола, Диего Торрес и Джон Секада.

Пока это «длинный список» претендентов на Grammy-2021. «Короткий» объявят в декабре. Но зато Леонид Агутин претендует на победу сразу в пяти номинациях!

Это первый случай, когда российский артист не академических жанров будет претендовать на Grammy. Причем, в трех престижных номинациях — «Лучший альбом года» (как раз этот диск, вышедший 27 марта 2020 года), «Лучшее содружество» (совместный трек с этого альбома Just a Rainy Day, исполненный дуэтом Леонид Агутин - Эл Ди Меола) и «Лучшее музыкальное видео» (за задорный трек Funky Cha, тоже с этого диска).

Две остальные завоеванные номинации менее значительны: «Лучший альбом в музыке латино» и «Лучшая аранжировка». Но и в них победить было бы приятно.

В любом случае, хорошо, что мировая аудитория вновь узнает, что в России есть исполнители такого высокого уровня (первый международный альбом Агутина вышел в 2005 году и назвался Cosmopolitan Life). И, что русские столь отменно исполняют латино и фламенко, что с ним соглашаются выступать и записываться даже американский гитарист-виртуоз акустической гитары Эл Ди Меола (участвовавший и в работе над предыдущим диском) и кубино-американский певец Джон Секада. Оба они, кстати, свои Grammy уже выигрывали. Может, теперь помогут в этом и Леониду Агутину.