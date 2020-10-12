В Благовещенске впервые прошли соревнования по скандинавской ходьбе

В столице Приамурья, 10 октября, прошли соревнования «Северная ходьба – новый образ жизни». Его реализуют в 43 регионах России в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Региональный этап прошёл на набережной Благовещенска.

В Благовещенске соревнования прошли при поддержке Минспорта России и региона, городского управления по физкультуре, спорту и делам молодежи. В соревнованиях участвовало четыре команды по пять мужчин и пять женщин. Спортсмены преодолели два километра. Победителям вручили кубки. В личном первенстве лучшее время у Андрея Лопатина. Он преодолел дистанцию за 13 минут 29 секунд. На второй строчке Виталий Ткачев — 14 минут. Всего на секунду позже прибыл к финишу Павел Васильченко и занял третье место.

Среди женщин первое место завоевала Юлия Вильямова. Два километра она преодолела за 15 минут 28 секунд. На секунду позже пришла Наталья Барышникова и заняла второе место. На третьем месте оказалась Наталья Васильева с результатом 15 минут 40 секунд.

— Перед соревнованиями все участники прошли обучение. Они овладели техникой скандинавской ходьбы на трёх занятиях с тренером. Также они прошли онлайн-курс, — рассказала организатор соревнований, председатель Амурской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Клуб скандинавской ходьбы «Движение» Ольга Савватеева.

Теперь соревнования по скандинавской ходьбе будут проходить регулярно. Финал всероссийских соревнований в этом году в связи с эпидобстановкой проведут заочно. Результаты амурчан внесут в общероссийский зачёт. Спортсмены с лучшими результатами станут победителями, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.