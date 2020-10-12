Благовещенские автобусы дезинфицируют «сухим туманом»

40 автобусов муниципального автобусного парка Благовещенска ежедневно проходят санобработку с помощью генератора холодного тумана. Он распыляет дезинфицирующий раствор на основе хлора:⠀

– С этой установкой в салон автобуса заходит специалист в защитном костюме, заливает в парогенератор раствор. На выходе получается «туман», который оседает на поверхностях. Пар распределяется по всему автобусу, попадает во все видимые и невидимые щели, и таким образом, происходит полная дезинфекция. Раствор безопасен как для человека, так и для поверхностей. Сама процедура занимает около двух минут. Если бы это делалось вручную, то на один автобус уходило бы, в лучшем случае, порядка 20 минут. Для этой работы на нашем предприятии специально выделено два человека, – рассказал заместитель начальника по эксплуатации транспорта МП «Автоколонна 1275» Александр Шахрай.

Поимо ежевечерней масштабной обработки, кондукторы обрабатывают поручни, спинки и ручки на креслах автобусов на каждой конечной остановке.

Санитарная обработка регулярно проводится и в многолюдных учреждениях и общественных местах Благовещенска. Управляющие компании по предписанию Роспотребнадзора обрабатывают подъезды многоквартирных домов, на прошлой неделе продезинфицировали подъезды многоэтажек на улицах Амурской, Мухина, Ленина, Зейской, Калинина, Тополиной, Пионерской, Театральной и Игнатьевском шоссе. ⠀

Разрешенными средствами санобработку проводят в учреждениях образования и культуры. В городских библиотеках каждые два часа обрабатывают ручки, столы и другие поверхности. Книги, которые сдают читатели, оставляют на 5-дневном карантине. В библиотеке искусств книги обеззараживают в специальном боксе. Обрабатывают помещения ОКЦ, ГДК, сел Садовое, Плодопитомник, Белогорье, в музыкальной и художественной школах, а также Центральной детской школе искусств, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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