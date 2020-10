Благовещенские автобусы дезинфицируют «сухим туманом»

View this post on Instagram

В Благовещенске продолжают принимать меры против распространения COVID-19. Ежедневно проводится дезинфекция городских маршрутных автобусов, обслуживающих горожан. Это около 40 единиц техники. Вечером, по возвращению автобуса с линии, санобработку проводят с помощью генератора холодного тумана, распыляющего хлорсодержащий дезинфицирующий раствор. ⠀ «С этой установкой в салон автобуса заходит специалист в защитном костюме, заливает в парогенератор раствор. На выходе получается «туман», который оседает на поверхностях. Пар распределяется по всему автобусу, попадает во все видимые и невидимые щели, и таким образом, происходит полная дезинфекция. Раствор безопасен как для человека, так и для поверхностей. Сама процедура занимает около 2 минут. Если бы это делалось вручную, то на один автобус уходило бы, в лучшем случае, порядка 20 минут. Для этой работы на нашем предприятии специально выделено 2 человека», – рассказал заместитель начальника по эксплуатации транспорта МП «Автоколонна 1275» Александр Шахрай. ⠀ Кроме того, дезинфицирующее средство имеется в каждом из автобусов. Обработку на конечных остановках маршрутов проводят водители и кондукторы: протирают поручни, спинки и ручки на креслах, другие контактные поверхности. ⠀ Дезинфекция продолжается и в других местах массового пребывания людей. По предписанию Роспотребнадзора силами управляющих компаний, ТСЖ и ЖКС также обрабатываются подъезды многоквартирных домов. Так, на прошлой неделе дезинфекцию провели в домах по улицам Амурской, Мухина, Зейской, Ленина, Калинина, Тополиной, Пионерской, Театральной и на Игнатьевском шоссе. ⠀ Санобработку разрешенными дезсредствами в течение дня проводят в учреждениях образования и культуры. Например, во всех 12 городских библиотеках каждые 2 часа протирают ручки, столы и другие поверхности, пол, оборудование. Книги, которые приносят читатели, в течение 5 дней находятся на карантине. А в библиотеке искусств, например, книги обеззараживают с помощью специального бокса. Обработку проводят также в ОКЦ, его филиалах, ГДК и ДК Садовое, Плодопитомник, Белогорье, в художественной и музыкальной школах, ЦДШИ.