Амурские спортсмены вернулись с дальневосточных соревнований по плаванию с серебром и бронзой

Амурские спортсмены вернулись с чемпионата и первенства Дальнего Востока по плаванию. Вчера в Хабаровске прошёл заключительный этап соревнований. Всего наша команда привезла девять наград: три серебряных и шесть бронзовых медалей.

Среди девушек (13-14 лет) особо отличилась Лагода Кристина (серебро на эстафете 50 метров вольным стилем и бронза в этапе 100 метров на спине). В рамках первенства (юниоры 15-17 лет) отличились мультимедалисты: Рослякова Виктория – серебро на расстоянии 50 метров брассом и 200 метров брассом, бронза на эстафете 100 метров брассом; Файрузова Арина – серебро на 100 метровой дистанции брассом и бронза на 50 метрах брассом; Горковенко Валерия – бронза на стометровке вольным стилем.

В рамках чемпионата женская команда в составе Валерии Горковенко, Кристины Лагоды, Арины Файрузовой и Виктории Малаховой завоевали бронзовые медали в эстафете 4х50 вольным стилем. Также на дистанции 100 метров в комплексном плавании Артем Макаров выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

— Все ребята — воспитанники ДЮСШ № 1 города Благовещенска, бассейна «Надежда», — с гордостью в своём Инстаграме сообщает спортшкола.