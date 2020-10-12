В Приамурье разыскивают 38-летнюю женщину

Оксана Владимировна Соколова ушла из дома 8 октября и не вернулась до сих пор. Была одета в черный пуховик, кожаные штаны и розовые кроссовки.

Приметы пропавшей: рост 149 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза, имеет шрам на левом запястье. Амурчанка может находиться в Благовещенске или Свободном. Если вам что-то известно о судьбе женщины, поисковый отряд «Лиза Алерт» просить сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Просмотров всего: 1126

#происшествия

распечатать

Mr. Mustard