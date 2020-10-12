В Приамурье снова снежно: прогноз погоды на 13 октября

Ветер западных направлений, умеренный, местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура ночью -2°С…-7°С, местами -8°С…-13 °С, днем -2°С...+3°С.

На юге переменная облачность, также небольшие осадки – мокрый снег и дождь. Ночью и утром туман. Западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0°С…5°С, днем +2°С…+7°С.

В Белогорске завтра переменная облачность, ожидается мокрый снег. Днём температура -1°С...+2°С, ночью -1°С...-3°С, ветер западный до 5-10 метров в секунду.

В Завитинске переменная облачность, без осадков. Днём температура 0°С...+4°С, ночью 0°С...-3°С, юго-западный и западный ветер подует со скоростью 5-13 метров в секунду.

В Райчихинске завтра утром солнечно, после обеда пасмурно. Днём температура 0°С...+5°С, ночью -2°С...+1°С, ветер западный, юго-западный до 5-12 метров в секунду.

В Архаре завтра днем солнечно. Днём температура +2°С...+7°С, ночью +2°С...-1°С, ветер западный, юго-западный с порывами до 10 метров в секунду.

В Свободном и Зее переменная облачность, мокрый снег. Днём температура -1°С...+2°С, ночью -1°С...-3°С. Ветер западный до 5-10 метров в секунду.

В Шимановске переменная облачная, ночью мокрый снег. Днём столбик термометра покажет 0°С, ночью -3°С...-4°С. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду.

В Сковородине и Тынде в течение дня переменная облачность, небольшой снег. Днём воздух прогреется до +1°С, ночью столбик термометра опустится до -4°С. Ветер северный, северо-западный до 6-14 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске в течение дня преимущественно без осадков, переменная облачность. Температура воздуха ночью около -1°С…-3°С, днём +4°С...+6°С. Ветер юго-западный до 7-12 метров в секунду.