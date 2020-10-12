Амурские авиасиноптики: извержение камчатского вулкана Приамурью не навредит

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Активность самого высокого вулкана Евразии — Ключевская Сопка на Камчатке — в последние дни резко возросла. Правда, даже в случае сильного извержения к нам вулканический пепел не долетит. Но помешать самолетам, которые вылетают из Благовещенска в направлении Камчатки, может.

По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в данный момент протяженность лавового потока, спускающегося по его склону, составляет почти 1 километр, сообщает сайт DVHAB.RU. Уточняется, что лавовый поток по склону изливается в Апахончиский желоб. Исток находится в районе бокки, образованной предыдущим извержением.

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщали, что извержение Ключевского вулкана возобновилось в первых числах октября после двухмесячного перерыва. Не станет ли извержение вулкана помехой для погоды в Амурской области?

Авиасиноптики Благовещенского аэропорта рассказали Амур.инфо, что угрозы для Приамурья нет. Даже при сильном извержении до верхней границы тропосферы, а это в настоящих погодных условиях 8-9 километров над землёй, принести пепел в Приамурье ветер не сможет. Над нашей областью на высотах преобладает западный перенос, то есть ветер на высотах дует с запада на восток. Единственное, при сильном извержении и большом количестве пепла в воздухе могут откладываться авиарейсы в направлении Камчатки, потому что это опасное явление, которое не только затрудняет видимость, но и может нанести вред двигателям самолёта.