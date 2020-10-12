Аномально тёплую погоду прогнозируют синоптики во второй половине октября

Аномально теплую погоду на территории всей России спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений, — рассказал журналистам РИА Новости Вильфанд.

Он также напомнил, что аномалии — это отклонения от нормы, которые отличаются в разных частях России. В частности, уже сейчас в Якутии на 8-10 градусов выше нормы. Дневная температура там до сих пор поднимается выше нуля, что крайне редко для традиционных октябрьских температур.