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12октября
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сегодня, 15:03 0

Местные школьники смогут пройти прослушивание в Щукинское училище прямо в Приамурье

Местные школьники смогут пройти прослушивание в Щукинское училище прямо в Приамурье

В октябре начинается регистрация на международный конкурс юных чтецов «Живая классика». Там участники читают вслух с выражением выученный фрагмент из классической литературы. Финалисты получат путёвки в «Артек», а суперфинал для них пройдёт на Красной площади в Москве.

В конкурсе поучаствуют дети из всех регионов России и 80 стран мира. За десять лет существования конкурса в нём поучаствовали более 10 миллионов ребят.

— В 2021 году конкурсу 10 лет – наш первый серьёзный юбилей. Мы готовим проект с участием зарубежных блогеров и планируем запустить подростковое СМИ. Также сейчас работаем над переходом в онлайн-формат, при этом максимально приближаем его к офлайну с помощью геймификации, — поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

У участников есть шанс попробовать себя в роли журналиста и социального проектировщика. А участники из старших классов теперь смогут пройти прослушивание в театральный институт имени Щукина в своём регионе, лучшие из них приедут поступать сразу на второй тур.

Чтобы стать участником проекта, нужно зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru и сказать об этом своему учителю литературы, который расскажет о том, как этап пройдёт в школе.

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение», компании «Норникель», а также Щукинского театрального училища. На организацию конкурса выделил средства Фонд президентских грантов.

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#дети #конкурсы #школа

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