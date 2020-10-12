В Благовещенске неизвестный сообщил о минировании банка

В понедельник, 12 октября, около 13 часов неизвестный позвонил в благовещенское отделение одного из банков и сообщил о минировании. Точного адреса звонивший не назвал, эвакуировали все отделения данного банка, рассказали очевидцы.

— Позвонили и сказали, что банк заминировали, какое отделение – не сообщили. Нас всех вывели на улицу, здание проверили службы, потом зашёл кинолог с собакой. Когда ничего не нашли, нам разрешили вернуться. В это время в других отделениях банка провели такие же проверки, — сообщила сотрудница банка.

Поступило сообщение о возможном нахождении подозрительного объекта в одном из зданий областного центра, на место выехали все заинтересованные спецслужбы, информацию проверили, она не подтвердилась, — сообщили в пресс-службе полиции Приамурья.