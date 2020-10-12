Пассажир такси попался с наркотиками на посту ДПС перед Благовещенском

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На посту ДПС на подъезде к Благовещенску сотрудники ГИБДД изъяли гашишное масло у пассажира такси.

— Инспекторы ДПС в районе стационарного поста ДПС в вечернее время остановили автомобиль такси. Машина двигалась в сторону областной столицы. В ходе личного досмотра пассажира полицейские обнаружили и изъяли у него пять шприцев с веществом тёмного цвета. Мужчину доставили в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество оказалось гашишным маслом весом 44,5 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сейчас подозреваемый заключён под стражу, — сообщили в УМВД России по Амурской области.