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12октября
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сегодня, 13:34 0

Пассажир такси попался с наркотиками на посту ДПС перед Благовещенском

Пассажир такси попался с наркотиками на посту ДПС перед Благовещенском
Фото: yakutia.info

На посту ДПС на подъезде к Благовещенску сотрудники ГИБДД изъяли гашишное масло у пассажира такси.

— Инспекторы ДПС в районе стационарного поста ДПС в вечернее время остановили автомобиль такси. Машина двигалась в сторону областной столицы. В ходе личного досмотра пассажира полицейские обнаружили и изъяли у него пять шприцев с веществом тёмного цвета. Мужчину доставили в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество оказалось гашишным маслом весом 44,5 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сейчас подозреваемый заключён под стражу, — сообщили в УМВД России по Амурской области.

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#жизнь #криминал #происшествия

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