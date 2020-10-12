Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:45 1

Дело о заражении детей гепатитом С в АОДКБ передали в суд

Дело о заражении детей гепатитом С в АОДКБ передали в суд

Дело о заражении детей гепатитом С в АОДКБ прокуратура направила в суд. Напомним, в Благовещенске сотрудники АОДКБ допустили заражение гепатитом С 157 детей. Оказывается, в больнице на протяжении практически 10 лет не обеспечивали соблюдение эпидемиологической безопасности в лечебном учреждении.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении трёх медработников. Это заведующие гематологическим и эпидемиологическим отделениями, а также заместитель главного врача по лечебной работе.

— Халатно относясь к своим обязанностям, на протяжении 10 лет указанные лица не обеспечивали соблюдение эпидемиологической безопасности в больнице. Из-за использования нестерильных медицинских инструментов вирус длительное время передавался от одного пациента гематологического отделения к другому, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 367

#дети #здоровье #медицина #происшествия

распечатать


Общество

Пассажир такси попался с наркотиками на посту ДПС перед Благовещенском

Происшествия

Поезд к амурчанам вовремя не придёт: на железной дороге произошло ЧП
В России и мире

Ученые определили, что коронавирус сохраняется на банкнотах и смартфонах до 28 дней
Коронавирус

За последние сутки в России COVID-19 заболели 13 634 человека

Комментарии
Показать все (1)
  • foxik62

    foxik62
    39 минут назад

    Блин, что с нашей медициной? Куда ещё пробивать дно? Это же дети!!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь