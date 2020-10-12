Дело о заражении детей гепатитом С в АОДКБ передали в суд

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении трёх медработников. Это заведующие гематологическим и эпидемиологическим отделениями, а также заместитель главного врача по лечебной работе.

— Халатно относясь к своим обязанностям, на протяжении 10 лет указанные лица не обеспечивали соблюдение эпидемиологической безопасности в больнице. Из-за использования нестерильных медицинских инструментов вирус длительное время передавался от одного пациента гематологического отделения к другому, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.