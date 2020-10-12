В Благовещенске перекроют улицы Фрунзе и Трудовую

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Благовещенцам придётся продумывать новые маршруты движения: с завтрашнего дня в городе перекроют для проезда транспорта две улицы.

13 октября в Благовещенске перекроют участок улицы Фрунзе между Театральной и Политехнической. Движение транспорта будет ограничено с 10:00 до 23:00. На этом участке специалисты займутся устройством электросетей.

С 13 по 20 октября движение ограничат на участке улицы Трудовой – от Свободной до Чехова. Здесь рабочие проведут устройство теплосетей, сообщает администрация Благовещенска.