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12октября
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сегодня, 13:25 0

В Благовещенске перекроют улицы Фрунзе и Трудовую

В Благовещенске перекроют улицы Фрунзе и Трудовую
Фото: pixabay.com

Благовещенцам придётся продумывать новые маршруты движения: с завтрашнего дня в городе перекроют для проезда транспорта две улицы.

13 октября в Благовещенске перекроют участок улицы Фрунзе между Театральной и Политехнической. Движение транспорта будет ограничено с 10:00 до 23:00. На этом участке специалисты займутся устройством электросетей.

С 13 по 20 октября движение ограничат на участке улицы Трудовой – от Свободной до Чехова. Здесь рабочие проведут устройство теплосетей, сообщает администрация Благовещенска.

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#дороги

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