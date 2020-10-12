Поезд к амурчанам вовремя не придёт: на железной дороге произошло ЧП

На перегоне Аносовская — Пурикан однопутного неэлектрифицированного участка Тында — Штурм Дальневосточной железной дороги случилось ЧП. В воскресенье в 17:35 по московскому времени с рельсов сошёл локомотив грузового поезда. На участке уже ведутся восстановительные работы. Время прибытия поездов переносится на неопределённый срок.

На место происшествия отправлен восстановительный поезд со станции Тында. Ожидается задержка в пути пассажирских поездов № 325 Нерюнгри — Хабаровск и № 688 Сковородино — Нерюнгри, сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Фактическое движение поездов» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» ‪8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🔴ТЫНДАИНФО🔵 новости (@tynda_info) 11 Окт 2020 в 6:25 PDT

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