Поезд к амурчанам вовремя не придёт: на железной дороге произошло ЧП
На перегоне Аносовская — Пурикан однопутного неэлектрифицированного участка Тында — Штурм Дальневосточной железной дороги случилось ЧП. В воскресенье в 17:35 по московскому времени с рельсов сошёл локомотив грузового поезда. На участке уже ведутся восстановительные работы. Время прибытия поездов переносится на неопределённый срок.
На место происшествия отправлен восстановительный поезд со станции Тында. Ожидается задержка в пути пассажирских поездов № 325 Нерюнгри — Хабаровск и № 688 Сковородино — Нерюнгри, сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Фактическое движение поездов» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
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