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12октября
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сегодня, 12:16 0

Ученые определили, что коронавирус сохраняется на банкнотах и смартфонах до 28 дней

Ученые определили, что коронавирус сохраняется на банкнотах и смартфонах до 28 дней
Фото: pixabay.com

Специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями выяснили, как долго коронавирус сохраняется на различных поверхностях в зависимости от температуры, сообщает ТАСС. Результаты исследования опубликованы в журнале Virology Journal.

Ученые пришли к выводу, что на стекле, виниле, нержавеющей стали и банкнотах (как бумажных, так и сделанных из полимерных материалов) вирус при температуре 20 градусов Цельсия может оставаться жизнеспособным до 28 дней. Когда воздух нагревали до до 30 градусов Цельсия, вирус сохранялся на гладких поверхностях до трех недель, а при 40 градусах он погибал за несколько суток. При этом пористые поверхности (эксперты протестировали, в частности, хлопковую ткань) в этом отношении оказались менее опасными, чем гладкие.

В научном центре предупредили, что мобильные телефоны могут служить источником распространения инфекции, так как эти устройства, поверхность которых изготовлена из непористых материалов, часто не подвергаются надлежащей обработке.

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#коронавирус #здоровье #наука

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