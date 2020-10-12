Коронавирус живёт на банкнотах месяц

Исследования австралийских учёных показали, что коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхности смартфонов, банкнотах и поручнях в общественном транспорте в течение месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на Virology Journal.

Австралийский центр готовности к борьбе с заболеваниями опубликовал информацию о том, что новая коронавирусная инфекция сохраняется на гладких поверхностях в течение 28 дней при условии соблюдения комнатной температуры. Наибольшую опасность при распространении заболевания представляют непористые поверхности: стекло, бумага, полимеры, сталь. На них при плюс 20 градусах коронавирус может держаться около месяца, при плюс 30 — до трех недель и только при плюс сорока градусах SARS-CoV-2 живет несколько суток.

По заявлению ученых из перечисленных источников заражения самыми опасными являются смартфоны (у которых, как правило, стеклянный экран). Люди редко подвергают их дезинфекции в отличие от рук.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся COVID-19 в мире за период пандемии превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев болезни.