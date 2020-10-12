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12октября
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сегодня, 12:23 5

Коронавирус живёт на банкнотах месяц

Коронавирус живёт на банкнотах месяц
Фото: pixabay.com

Исследования австралийских учёных показали, что коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхности смартфонов, банкнотах и поручнях в общественном транспорте в течение месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на Virology Journal.

Австралийский центр готовности к борьбе с заболеваниями опубликовал информацию о том, что новая коронавирусная инфекция сохраняется на гладких поверхностях в течение 28 дней при условии соблюдения комнатной температуры. Наибольшую опасность при распространении заболевания представляют непористые поверхности: стекло, бумага, полимеры, сталь. На них при плюс 20 градусах коронавирус может держаться около месяца, при плюс 30 — до трех недель и только при плюс сорока градусах SARS-CoV-2 живет несколько суток.

По заявлению ученых из перечисленных источников заражения самыми опасными являются смартфоны (у которых, как правило, стеклянный экран). Люди редко подвергают их дезинфекции в отличие от рук.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся COVID-19 в мире за период пандемии превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев болезни.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Приму банкноты на утилизацию. Недорого!

  • Rick1979

    Rick1979
    1 час назад

    Надо срочно отменить наличные деньги.

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Да. Отменить. А по картам будет точный учет и контроль! Никаких тебе самозанятых, никаких подработок. Все должно быть учтено! Платите налоги.

  • 28ups

    28ups
    54 минуты назад

    а главное маски при этом носить, они же не дают в первую очередь вирусу распространятся :)

  • Noir

    Noir
    52 минуты назад

    Деньги надо отмывать... от всякой заразы.

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