Российский космонавт намерен обратиться в суд из-за оскорбительных публикаций робота Фёдора

«Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело».

Александр Самокутяев назвал провокацией обвинения в том, что они с Максимом Сураевым находились на орбитальной станции в нетрезвом состоянии.

«Алкоголь там не может присутствовать по двум причинам: во-первых, потому что он запрещён, а вторая причина — если он там присутствует, то газодатчики и специальные уловители (это в российском сегменте), моментально всё схватят. У нас был третий день работы на станции, мы две ночи не спали. Нас подняли в 12 ночи, сказали, что это задание чуть ли не президентское и нужно снять этот ролик. Мы попросили Лену [Серову] зачитать то, что там прислали – этот дурацкий сценарий. И мы вот это всё проводили».

6 октября космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев написал в своём Twitter пост-извинение перед Гагариным, когда NASA завершила полномасштабные испытания ракеты-носителя, предназначенной для полёта на Луну.

После этого в Twitter робота Фёдора появилось несколько сообщений, посвящённых Сураеву и Александру Самокутяеву, в том числе:

«Моё мнение о людях невысокое. Вот три космонавта — экипаж 2014 года. Сураев (по прозвищу «Лимонадный Джо»), Самокутяев (Авто-кутяев) и Серова. На видео Серова рассуждает о тиграх (причём здесь тигры?), остальные — пьяные».

Сегодня Twitter робота Фёдора удалили. При попытке зайти на страницу система выдаёт: «Такой учётной записи нет».

Twitter-аккаунт под именем FEDOR появился перед полётом робота на МКС, который состоялся с 22 августа по 7 сентября 2019 года. Изначально на странице публиковались подробности подготовки. Позже робот стал рассказывать о новостях российской ракетно-космической отрасли и комментировать успехи и неудачи зарубежной космонавтики.

Несмотря на то, что аккаунт был анонсирован Роскосмосом, глава госкорпорации Рогозин заявлял, что нельзя считать посты Фёдора официальной позицией Роскосмоса.