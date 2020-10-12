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12октября
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сегодня, 12:17 1

Многодетные семьи Приамурья покупают машины и сельхозтехнику на областные средства

Многодетные семьи Приамурья покупают машины и сельхозтехнику на областные средства
Фото: amurobl.ru

Социальную помощь на приобретение транспорта и сельскохозяйственной техники в Амурской области можно получить с 2012 года. В этом году поддержку от государства в Приамурье получили 6 семей, на это выделили 3,6 миллиона рублей.

Одним из получателей стал Александр Громов из Зейского района, мужчина воспитывает 9 детей. Самой старшей — 13 лет, младшему малышу — 2 месяца. Александр стал первым получателем сертификата в Зейском районе.

— Выделенные деньги мы потратили на покупку трактора. Раньше такой сельхозтехники у нас не было, хотя машина очень была нужна. Всей семьёй мы ухаживаем за коровами и курами, поэтому трактор нам пришёлся как нельзя кстати, — рассказал многодетный отец Александр Гордымов.

Чтобы получить социальную выплату, в многодетной семье должно быть 8 или более детей. Старшему ребёнку должно быть меньше 18 лет. Усыновлённые и дети под опекой должны жить в семье не меньше 5 лет. Еще одно условие — не должно быть машины, в которой 8 и больше пассажирских мест, или сельхозтехники. Социальную выплату представляют однократно в размере стоимости авто или техники, максимальная сумма — 600 тысяч рублей.

С 2012 года выплаты получили 13 семей на общую сумму 7,8 миллиона рублей.

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#соцзащита

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  • Амур Алко

    Амур Алко
    39 минут назад

    Громов или Гордымов?

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