За последние сутки в России COVID-19 заболели 13 634 человека

Больше всего граждан за последние сутки заболело в Москве — 4 501. На втором месте по заболеваемости жители северной столицы — 528 заражённых. Общую картину заболеваемости в России составил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Московской области – 419 заражённых за сутки, в субъектах федерации суточный прирост не превышает 300 заболевших. Амурская область на 69-м месте в рейтинге заражённых, за сутки выявили 55 человек. Меньше всего заболевших в соседней Еврейской автономии — 27 человек, в Чечне — 7, а также в Ненецком — 3 и Чукотском автономных округах — 1.

За последние сутки в России подтверждено 149 летальных случаев от вируса. Больше всего в Москве — 35 и Санкт-Петербурге — 21 человек. В Ростовской области скончались девять человек, в Омской — семь и в Московской — шесть. А также в Ульяновской и Свердловской областях зарегистрировано по пять смертей от COVID-19.

Выписаны из стационара по стране 4 240 человек. В Москве выздоровело 1 186 человек, в северной столице — 264, в Московской и Ростовской областях почти поровну – 244 и 240 соответственно.

Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели — 1 020 442, умерли — 22 597 человек.