Новые хоккейные коробки появятся в Благовещенске и Зее

Приамурье получило новые хоккейные коробки. Спортивное оборудование обошлось областному центру в два с половиной миллиона рублей, средства выделил благотворительный фонд «САФМАР». Фонд поддерживает спортивные мероприятия не первый год, в прошлом году закупили коньки, хоккейные ворота и тренажёры, в том числе адаптивные.

Хоккейные коробки сделаны в России и отвечают всем современным требованиям.

— Одна коробка останется в Благовещенске. Она будет храниться у нас на складе. Её будем использовать для проведения международного дружеского матча по хоккею с шайбой с нашими соседями из КНР на реке Амур, — рассказал заместитель генерального директора Регионального центра спортивной подготовки Михаил Раюшкин.

Вторую площадку уже доставили в Зею, весной установят оборудование.

— На следующий год мы планируем ее капитальную установку. Она расположится возле школы № 5. Там у нас стоит старая коробка, но она уже не соответствует нормам. На этой площадке у нас занимается отделение хоккея ДЮСШ, сборная команда города и все желающие, — пояснила начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Зеи Анастасия Кузнецова.

Кроме установки новой коробки в Зее обновят освещение площадки. Также администрация города планирует сделать спортобъект круглогодичным, чтобы зимой там можно было кататься на коньках, а летом — на роликах, скейтбордах и велосипедах.