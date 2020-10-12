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12октября
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сегодня, 11:29 3

Амурский бизнес ждут новые проверки

Амурский бизнес ждут новые проверки
Фото: pixabay.com

1 июля 2021 года в России вступит в силу новый закон о госконтроле. В нём будут существенные изменения, касающиеся проверок бизнеса. Кроме того, закон вводит несколько новых форматов общения проверяющего и предпринимателя. Теперь акцент должен будет сместиться в сторону профилактики и консультаций, а не в сторону выписки штрафов за нарушения.

Среди новых форм контроля появятся мониторинговая закупка, выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит.

Одновременно с этим в законе упоминаются такие виды проверок, как выездное обследование, контрольная закупка, документарная проверка, выездная проверка. Некоторые виды контроля будут проводиться в цифровом формате. Также длительность некоторых проверок, например, мониторинговой закупки или инспекционного визита — составит не более одного дня, сообщается в Инстаграме для амурских бизнесменов @predprinimatel28.

Из девяти видов внеплановых мероприятий шесть должны будут проводиться только при наличии согласия от прокуратуры. Сейчас согласованию подлежит лишь одно мероприятие — выездная проверка. При этом любые другие виды проверок органы контроля устраивают без каких-либо ограничений. Профилактические мероприятия контрольных органов должны будут проводиться только с согласия тех, кого проверяют, либо по их инициативе.

Все объекты контроля разделят по риск-ориентированному принципу: чем выше потенциальная угроза, тем сильнее внимание контролёров, и наоборот. Чрезвычайно высокий риск – одно-два плановых контрольно-надзорных мероприятия в год. Высокий или значительный риск – не менее одного мероприятия в четыре года и не более одного в два года. Средний или умеренный риск – не менее одного мероприятия в шесть лет и не более одного в три года.

При этом представители бизнеса смогут сами повлиять на категорию риска. Например, одним из путей перемещения в категорию с более низким риском может стать добровольное страхование предпринимателем своей ответственности.

Кроме этого, в закон о госконтроле заложено создание нескольких реестров: единый реестр видов федерального государственного контроля, регионального государственного надзора, муниципального контроля, единый реестр контрольных мероприятий, информационная система досудебного обжалования, реестр заключений о подтверждении соблюдения обязательных требований, информационная система контрольных органов.

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#бизнес #российская власть

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    3 часа назад

    да чего сказки то рассказывать, вроде при входе в пандемию было дано распоряжение не проводить проверок, а по факту бизнес просто оглох от штрафов которые выписывались без разбирательств - дистанционо. Проверки начались в таких количествах что уму не постяжимо. Текущие отчеты терялись, и ткнуть было нечем потому как регистрация входящих документов не велась полностью. В общем чинушки всех уровней заняли удобную для себя позицию

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Проверять надо начинать сверху.

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Надо же как-то компенсировать те 20т, что ботексный от сердца оторвал раздавая людям.

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