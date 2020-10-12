Почти 600 миллионов рублей потратят на развитие фермы в Константиновском районе

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В Константиновском районе отремонтируют и расширят свиноводческую ферму.

— Свиноводческий комплекс села Крестовоздвиженка модернизируют по инициативе ООО «Агро-С.Е.В.». Реализация проекта обойдётся в 574 миллиона рублей. На ферме построят четыре новых корпуса для содержания животных и оснастят свинокомплекс современным оборудованием. Здания на ферме капитально не обновлялись с 70-х годов. Преобразования позволят увеличить свинопоголовье с 12 тысяч до 28 тысяч голов. Инвестпроект, реализуемый в целях наращивания объёмов производства свинины, позволит увеличить производство на 1,2 тысячи тонны мяса свиней в живом весе. Ввод мощностей намечен на 4 квартал 2021 года. Количество рабочих мест на свинокомплексе увеличится на 7 единиц, — сообщили в пресс-службе областного правительства.