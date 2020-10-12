«Следующий этап — нападение на человека»: под Свободным медведь съел собаку
В воскресенье вечером, 11 октября, фотографиями не для слабонервных с нами поделились администраторы партнёрского паблика @kriminal.blg. По информации очевидцев, сделавших снимки недалеко от придорожного кафе на свободненской трассе, медведь съел собаку. Мы обратились за комментариями к специалистам.
— Останки собаки нашли около кафе «Восточный» на трассе Благовещенск – Свободный, в районе Малой Сазанки, — рассказали очевидцы.
По всем признакам животное съел медведь. Косолапый слопал пса, сидевшего на цепи у заведения, а на «месте преступления» оставил свой глубокий след.
Журналисты «Зейских огней», ссылаясь на местного егеря, сообщили, что это не первый случай выхода мишки так близко к людям.
«Haкaнyнe, в нoчь c 9 нa 10 oктябpя, видимo, этoт жe мeдвeдь, кoтopoмy cyдя пo cлeдaм 3-4 гoдa, yтaщил вмecтe c цeпью дpyгyю coбaкy», пишут коллеги.
Специалисты уже начали отслеживать зверя, а жителей предостерегают от походов в лес. Опасность для человека подтвердили и амурские биологи.
— Это, конечно, ненормальное поведение медведя — выход непосредственно к жилью человека. Следующий этап в таком поведении данного зверя — нападение на человека. Видимо, этот зверь имеет проблемы с накоплением жира, необходимого для успешной зимовки в берлоге. С большой долей вероятности этот медведь является кандидатом в шатуны. Шатун, как известно, человека рассматривает как объект питания и является потенциально опасным животным. Шатунов следует отстреливать. По всей логике и данный зверь должен быть обезврежен, пока не случилось беды, — рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии БГПУ Иван Черёмкин.
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