«Следующий этап — нападение на человека»: под Свободным медведь съел собаку

— Останки собаки нашли около кафе «Восточный» на трассе Благовещенск – Свободный, в районе Малой Сазанки, — рассказали очевидцы.

По всем признакам животное съел медведь. Косолапый слопал пса, сидевшего на цепи у заведения, а на «месте преступления» оставил свой глубокий след.

Журналисты «Зейских огней», ссылаясь на местного егеря, сообщили, что это не первый случай выхода мишки так близко к людям.

«Haкaнyнe, в нoчь c 9 нa 10 oктябpя, видимo, этoт жe мeдвeдь, кoтopoмy cyдя пo cлeдaм 3-4 гoдa, yтaщил вмecтe c цeпью дpyгyю coбaкy», пишут коллеги.

Специалисты уже начали отслеживать зверя, а жителей предостерегают от походов в лес. Опасность для человека подтвердили и амурские биологи.

— Это, конечно, ненормальное поведение медведя — выход непосредственно к жилью человека. Следующий этап в таком поведении данного зверя — нападение на человека. Видимо, этот зверь имеет проблемы с накоплением жира, необходимого для успешной зимовки в берлоге. С большой долей вероятности этот медведь является кандидатом в шатуны. Шатун, как известно, человека рассматривает как объект питания и является потенциально опасным животным. Шатунов следует отстреливать. По всей логике и данный зверь должен быть обезврежен, пока не случилось беды, — рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии БГПУ Иван Черёмкин.