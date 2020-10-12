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12октября
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28 пожарных тушили частный дом в Благовещенске

28 пожарных тушили частный дом в Благовещенске
Фото: 28.mchs.gov.ru

В воскресенье вечером, 11 октября, в Благовещенске загорелся жилой дом на частном подворье.

— Когда на место происшествия приехали пожарные, на подворье горели жилой дом, баня и летняя кухня, расположенные под одной кровлей. Спасателям понадобилось 14 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. Всего в тушении пожара было задействовано 28 человек и семь единиц техники. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, — сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #помощь

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