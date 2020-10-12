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12октября
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сегодня, 10:25 1

Автомобилистов Тынды пугают новые вызывные светофоры

Автомобилистов Тынды пугают новые вызывные светофоры
Фото: @mikhaylova_tynda

Мэр Тынды Марина Михайлова объяснила горожанам, как работают новые светофоры, недавно установленные на улицах города. Люди недоумевают, почему они всё время дают зелёный свет автомобилям.

В Тынде появились новые светофоры. Очевидно, не все владельцы транспорта оказались знакомы с таким чудом техники. Мэр города Марина Михайлова постаралась объяснить автовладельцам, как работают новые регулировщики.

«Автомобилистов пугают новые светофоры. Напрасно. Эти объекты будут показывать водителям зелёный до тех пор, пока пешеход не нажмёт кнопку вызова. По поводу их отсутствия администрация неоднократно получала предписания ГИБДД. Так положено по ГОСТу — на дорогах с двумя полосами движения и более. Их у нас всего четыре: Профсоюзная, Школьная, Мохортова и Пресня. На Профсоюзной к библиотеке перенесли переход решением комиссии по БДД по просьбе общества инвалидов — у них там помещение. Работы по монтажу и регулировке закончатся в конце октября», написала в своём инстаграм-аккаунте глава Тынды.

Кроме этого, мэр города предложила провести голосование на тему установки ещё одного светофора.

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#дороги #жизнь #Тында

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 минуты назад

    Водители боятся светофоров? О_О

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