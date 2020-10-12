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12октября
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сегодня, 09:32 2

В Приморье школьник случайно выстрелил себе в пах

В Приморье школьник случайно выстрелил себе в пах
Фото: pixabay.com

Школьник из Владивостока случайно выстрелил себе в пах. Парень получил серьёзную травму. Откуда у ребёнка оказался пневматический пистолет, предстоит выяснить полиции.

Врачи скорой помощи доставили в больницу несовершеннолетнего жителя Первомайского района с серьёзным пулевым ранением в область паха. В момент происшествия парень находился на улице. Рядом с пострадавшим обнаружили пневматический пистолет.

16-летний школьник возле одного из домов на Героев Хасана случайно выстрелил в себя из пистолета и повредил половые органы. В полицию о случившемся сообщили медики городской больницы. Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение, пишет dv.kp.ru.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    59 минут назад

    Премия Дарвина? )

  • Кроненберг

    Кроненберг
    50 минут назад

    чё нибудь пришьют

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