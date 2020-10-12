В Приморье школьник случайно выстрелил себе в пах

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Школьник из Владивостока случайно выстрелил себе в пах. Парень получил серьёзную травму. Откуда у ребёнка оказался пневматический пистолет, предстоит выяснить полиции.

Врачи скорой помощи доставили в больницу несовершеннолетнего жителя Первомайского района с серьёзным пулевым ранением в область паха. В момент происшествия парень находился на улице. Рядом с пострадавшим обнаружили пневматический пистолет.

16-летний школьник возле одного из домов на Героев Хасана случайно выстрелил в себя из пистолета и повредил половые органы. В полицию о случившемся сообщили медики городской больницы. Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение, пишет dv.kp.ru.