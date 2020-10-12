Выбор читателей за 11 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 11 октября.

В пятницу, 9 октября, во время задержания опасной банды в Хасанском районе Приморья между преступниками и полицейским спецназом произошла перестрелка. По информации местных информационных агентств, первыми огонь открыли преступники. Один из бандитов был убит на месте.

В воскресенье, 11 октября, в Амурской области лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом. 20 из них в Благовещенске, 18 в Свободном и 4 в Тынде, по три в Мазановском, Тамбовском и Благовещенском районах, а также два в Ивановском районе и по одному в Райчихинске и Константиновском районе. Суточный темп прироста — 1,2 %.

В Благовещенске потерялся мужчина. Александр Максимов ушёл из дома 29 сентября.

В Благовещенском районе завершается возведение новой птицефермы. Инвестиционный проект поможет трудоустроить 42 человека.