Выбор читателей за 11 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 11 октября.
В Приморье бандиты обстреляли полицейский спецназ
В пятницу, 9 октября, во время задержания опасной банды в Хасанском районе Приморья между преступниками и полицейским спецназом произошла перестрелка. По информации местных информационных агентств, первыми огонь открыли преступники. Один из бандитов был убит на месте.
В Приамурье выявили 55 случаев COVID-19
В воскресенье, 11 октября, в Амурской области лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом. 20 из них в Благовещенске, 18 в Свободном и 4 в Тынде, по три в Мазановском, Тамбовском и Благовещенском районах, а также два в Ивановском районе и по одному в Райчихинске и Константиновском районе. Суточный темп прироста — 1,2 %.
В Благовещенске ищут мужчину в зелёной куртке с капюшоном
В Благовещенске потерялся мужчина. Александр Максимов ушёл из дома 29 сентября.
В Благовещенском районе завершается создание птицефермы
В Благовещенском районе завершается возведение новой птицефермы. Инвестиционный проект поможет трудоустроить 42 человека.
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