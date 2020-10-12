Гороскоп 12 октября: Рыбы пострадают от клеветы, а Стрельцов ждёт радостная новость

Восход Солнца: 06:47

Заход Солнца: 17:44

Солнце в Весах.

Овен. Cегодня день позволит в полной мере раскрыть свои организаторские таланты — даже если до этого они спали у него мёртвым сном. Период благоприятен для осуществления новых планов. Работоспособности и умения находить золотую середину у вас сейчас достаточно.

Телец. Сегодня может неожиданно представиться счастливая возможность, которую ждали уже давно. Благодаря ей вы способны осуществить свои планы. Один из самых благоприятных дней, когда возможна материализация всего позитивного, что накопилось за предыдущую неделю.

Близнецы. Если кто-то из представителей этого знака проявит равнодушие к тем, кто его искренне любит, то в ответ получит такую же реакцию. Не рассчитывайте получить больше денег, чем вы заработали. Звезды советуют сосредоточиться на важных делах.

Рак. Крайне неблагоприятный день. Рекомендуется проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений.

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Лев. В этот день у вас будет много хлопот по дому и на работе. Многое из того, что наметите осуществить в этот день, сможете реализовать. Хорошее время для освоения новых навыков, вы будете принимать и воспринимать информацию легко и быстро.

Дева. Этот день символизирует обновление. Благоприятна активность в работе, планирование новых дел и завершение начатых. Не расслабляйтесь и неотвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Весы. Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам пойдут на пользу размышления о своих чувствах. Стремитесь простить обиды. Только в этом случае есть шанс вернуть душевное равновесие и радость бытия.

Скорпион. День несет негативные тенденции. Контакты и деловые встречи не дадут желаемых результатов. Старайтесь не принимать важных решений. Возможен конфликт на работе или в отношениях с дальними родственниками.

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Стрелец. Звезды рекомендуют чаще уступать, а не спорить с коллегами по поводу производственных вопросов. Радостная новость, касающаяся детей, изменит настроение к лучшему. Благоприятный период для длительных поездок, путешествий, новых увлечений, общения.

Козерог. В этот день не стоит вести открытый образ жизни и включаться в новые дела. На первое место лучше поставить заботу о здоровье, а также порядок в повседневных делах и в документах, включая медицинские и финансовые.

Водолей. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. День предвещает вам встречи и интересные знакомства. Появится стремление выразить свой внутренний мир.

Рыбы. Вы можете увлечься чем-то одним настолько, что не заметят, как и день прошел. Сегодняшний вечер полезно провести в спокойной обстановке, например, перед телевизором или почитать. Крайне неблагоприятный день, связанный с клеветой, преследованием и травлей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев