Гороскоп на неделю 12 — 18 октября: Девам повезёт, а у Близнецов состоится знакомство

Общий астрологический прогноз на неделю с 8 по 14 октября для всех знаков Зодиака.

Овен. Первая половина недели принесёт Овнам много информации, большая часть которой будет ложной или искажающей реальную действительность. Именно поэтому лучше не принимать важных решений на основе непроверенных фактов.

Телец. Главной темой предстоящей недели для Тельцов станет тема партнёрства в связи с обучением за рубежом. Или завершатся какие-то партнерские либо рабочие проекты с другими городами.

Близнецы. Близнецам на этой неделе придется многому учиться. Хорошо, если у вас есть человек, которого вы могли бы назвать своим духовным наставником. Если такого человека нет, то не исключено, что именно в этот период состоится знакомство с ним.

Рак. Иногда ожидание гораздо эффективнее, чем суетливые действия. Единственный минус – оценить метод по достоинству можно, только получив нужный результат. До этого момента вас будут обуревать сомнения в правильности выбранной стратегии.

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Лев. Львы найдут успокоение в семейной жизни. Отношения с родителями, близкими родственниками сейчас складываются великолепно. В этот период можно аккуратно поднять вопрос по обсуждению наследства.

Дева. На этой неделе со стороны может показаться, что Девы пользуются блатом. Окружающие недоумевают, как иначе можно объяснить стремительный взлёт Дев. На самом деле Девам просто везёт. Многое из того, что добывается другими в поте лица своего, Девам достается «за так».

Весы. Скандалы и неприятные ситуации будут преследовать вас в первые дни недели. Зато после можете ждать хороших новостей. Они придут оттуда, откуда вы и предположить не могли. Это сложное время для вашего здоровья.

Скорпион. Учитесь формулировать. Если просьба звучит словно приказ, то и выполнять её будут без желания, а будто трудовую повинность. Так что будьте мягче, аккуратнее и нежнее.

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Стрелец. Сильнейшее желание с кем-нибудь поругаться будет преследовать вас в данный период. Это от усталости и морального истощения. Не давайте воли негативным эмоциям и задумайтесь об отпуске. Не помешает заняться физическими упражнениями.

Козерог. Выводы на основании бездоказательных предположений не могут быть основанием для каких-либо действий. Но это у других, а у вас — еще как могут! Что интересно, некоторые из них окажутся верными, но они — только незначительная толика из общей массы, остальные, как говорится, «пальцем в небо».

Водолей. На этой неделе вам, очевидно, предстоит часто кого-то на что-то мотивировать, влиять на чужое сознание и планы, брать на себя ответственность за поступки кого-то из окружающих.

Рыбы. Постарайтесь не устраивать скандалы своей второй половинке, даже если возник ряд критически вопросов, не стоит вот так просто рубить сплеча. Можно просто сделать вид, что ничего не произошло и вас это совершенно не затронуло.

Астролог: Вальдемар Небоходцев