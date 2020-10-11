Российский кабмин одобрил ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство РФ одобрило законопроект о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет включительно. Минтруду выделят дополнительные средства на предоставление субсидий.

«Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в сообщении кабинета министров.

«Ранее, 8 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство выделит регионам 10 млрд руб. на выплаты семьям с детьми. Из них 1 млрд руб. будет выделен на выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Еще 9 млрд руб. будут направлены на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет», публикует РБК.

Предложение выплачивать пособие семьям с детьми от трёх до семи лет с низким доходом в январе этого года предложил Президент страны Владимир Путин.