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В Приамурье выявили 55 случаев COVID-19

В Приамурье выявили 55 случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 11 октября, в Амурской области лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом. 20 из них в Благовещенске, 18 в Свободном и 4 в Тынде, по три в Мазановском, Тамбовском и Благовещенском районах, а также два в Ивановском районе и по одному в Райчихинске и Константиновском районе. Суточный темп прироста — 1,2 %.

— На 11 октября 2020 года с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 776 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 604,52 на 100 тысяч населения, — сообщили в амурском управлении Роспотребнадзора.

За всё время из стационара с выздоровлением выписаны 3 090 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 54 человека, из них 65 % приходится на лиц старше 65 лет.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Brassman

    Brassman
    1 час назад

    Вот честно уже достали с этой новостью... почему не пишете сколько человек выздоровило? Параноя какая то........

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    30 минут назад

    Сколько свободных койкомест? Больных в 2 раза больше чем мест??

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    29 минут назад

    Была куча времени на раскачку, но не успели.

  • Allenga

    Allenga
    19 секунд назад

    Ну так то пишут сколько выздоровело-3090, 54 умерло. Немонятно только, что произошло в свободном, то ни шатко, ни валко, а тут раз и 18, что-то явно привезли, либо работников, либо тесты.

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