В Приамурье выявили 55 случаев COVID-19

В воскресенье, 11 октября, в Амурской области лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом. 20 из них в Благовещенске, 18 в Свободном и 4 в Тынде, по три в Мазановском, Тамбовском и Благовещенском районах, а также два в Ивановском районе и по одному в Райчихинске и Константиновском районе. Суточный темп прироста — 1,2 %.

— На 11 октября 2020 года с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 776 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 604,52 на 100 тысяч населения, — сообщили в амурском управлении Роспотребнадзора.

За всё время из стационара с выздоровлением выписаны 3 090 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 54 человека, из них 65 % приходится на лиц старше 65 лет.