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11октября
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сегодня, 16:30 0

В Приамурье туман и осадки: прогноз погоды на 12 октября

В Приамурье туман и осадки: прогноз погоды на 12 октября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, 12 октября на севере Приамурья облачно с пояснениями, возможны небольшие и умеренные осадки – дождь, мокрый снег, снег. Ночью и в утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Возможны гололёдные явления. Температура воздуха ночью -3°С...+2°С, в пониженных местах -10°С. Днём столбик термометра поднимется до отметок -1°С…+4°С, местами -5°С. Ветер ожидается западных направлений, умеренный, местами порывами 12-17 метров в секунду.

На юге ожидается переменная облачность, ночью возможны осадки – дождь и мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный умеренный, с порывами 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит -2°С …+3°С, днем +3°С …+8 °С.

В Белогорске завтра пасмурно, с возможными прояснениями во второй половине дня, небольшой дождь, мокрый снег. Днём температура +2°С...+6°С, ночью +2°С...+4°С, ветер западный и юго-западный 4-6метров в секунду.

В Завитинске днем солнечно, во второй половине дня переменная облачность. Дождей не ожидается. Днём температура +2°С...+6°С, ночью +1°С...+3°С, юго-западный 3-5 метров в секунду.

В Райчихинске и Архаре завтра днем солнечно, ближе к вечеру переменная облачность. Днём температура +6°С...+8°С, ночью +1°С...+3°С, ветер западный, юго-западный с порывами до 13 метров в секунду.

В Свободном и Шимановске солнечно, ночью мокрый снег. Днём температура +2°С...+5°С, ночью -1°С...+3°С. Ветер западный 4-5 метра в секунду.

В Зее пасмурно и снежно. Температура днём 0°С...+2°С, ночью -1°С...+2°С. Ветер западный 2-3 метра в секунду.

В Сковородине в течение дня переменная облачность после обеда снег. Днём воздух прогреется до +1°С, ночью -3°С. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, снежно и холодно. Днём столбик термометра поднимется до -2°С, ночью -4°С. Ветер северный и северо-западный 2-6 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске в течение дня преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью около 0°С, днём +6°С...+8°С. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду

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