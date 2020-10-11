В Приамурье туман и осадки: прогноз погоды на 12 октября

На юге ожидается переменная облачность, ночью возможны осадки – дождь и мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный умеренный, с порывами 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит -2°С …+3°С, днем +3°С …+8 °С.

В Белогорске завтра пасмурно, с возможными прояснениями во второй половине дня, небольшой дождь, мокрый снег. Днём температура +2°С...+6°С, ночью +2°С...+4°С, ветер западный и юго-западный 4-6метров в секунду.

В Завитинске днем солнечно, во второй половине дня переменная облачность. Дождей не ожидается. Днём температура +2°С...+6°С, ночью +1°С...+3°С, юго-западный 3-5 метров в секунду.

В Райчихинске и Архаре завтра днем солнечно, ближе к вечеру переменная облачность. Днём температура +6°С...+8°С, ночью +1°С...+3°С, ветер западный, юго-западный с порывами до 13 метров в секунду.

В Свободном и Шимановске солнечно, ночью мокрый снег. Днём температура +2°С...+5°С, ночью -1°С...+3°С. Ветер западный 4-5 метра в секунду.

В Зее пасмурно и снежно. Температура днём 0°С...+2°С, ночью -1°С...+2°С. Ветер западный 2-3 метра в секунду.

В Сковородине в течение дня переменная облачность после обеда снег. Днём воздух прогреется до +1°С, ночью -3°С. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, снежно и холодно. Днём столбик термометра поднимется до -2°С, ночью -4°С. Ветер северный и северо-западный 2-6 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске в течение дня преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью около 0°С, днём +6°С...+8°С. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду