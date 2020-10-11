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11октября
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сегодня, 16:10 2

Утечек ядовитых веществ с полигона на Камчатке не обнаружили

Утечек ядовитых веществ с полигона на Камчатке не обнаружили
Фото: ДВФУ

Реки, что протекают у Козельского полигона и впадают в Авачинский залив чисты. Такое заключение после проведения исследований сделали учёные Дальневосточного федерального университета.

«Ученые изучили реку Налычева, впадающую в Авачинский залив в районе Халактырского пляжа, а также ее притоки… Ученые обследовали реку Мутнушка - приток реки Налычева и спустились вниз по течению к месту впадения в Авачинский залив. Визуальный осмотр показал, что вода в реках чистая, без необычных отложений, резкого запаха рядом тоже не наблюдается», — цитирует проректора вуза Дмитрия Земцова РИА Новости.

Кроме того, что учёные на месте взяли пробы, они ещё и проверили радиационный фон.

— Сегодня мы проверяли версию, что акватория Авачинского залива могла быть отравлена ядохимикатами с полигона Козельский. Мы проверили на следы загрязнения реку Мутнушка, которая течет от него, и реку Налычева - единственный путь оттуда в океан. Если бы была утечка, эти реки обязательно были бы отравлены. Однако мы встретили таких индикаторных насекомых, как поденки, веснянки и ручейники. Это организмы, которые обитают только в чистой воде. Они бы неизбежно погибли все при контакте с токсином, — отметил заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников.

А ещё в ходе расследования обнаружили, что накануне катастрофы в акватории залива сбрасывал воду неизвестный корабль. Благодаря спутниковым снимкам судно установили, а данные по нему передали в правоохранительные органы. Хотя эксперты считают маловероятным, что именно эти сбросы стали причиной загрязнения.

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#экология

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    они сами отравились

  • Разнящий

    Разнящий
    9 минут назад

    Пыня сказал, что Навэльный тоже сам траванулся. Так и тут.

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