В следующем году девятиклассники начнут сдавать ОГЭ 20 апреля
Стали известны сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников 9 классов в 2021 году. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали проект расписания ОГЭ составленный Минпросвещения России и Рособрнадзором. Срок проведения всех этапов экзаменов – с 20 апреля по 1 июля, сообщает ТАСС.
В следующем году экзамены будут сдаваться в три этапа: досрочный период (с 20 апреля по 14 мая), основной период (с 21 мая по 1 июля), дополнительный период (с 3 по 22 сентября).
В текущем году из-за эпидемии коронавирусной инфекции ученик 9 классов экзамены ОГЭ не сдавали. Итоговые оценки школьникам выставили на основании годовых.
Ранее уже публиковали проект расписания ЕГЭ на 2021 год, экзамены у учеников 11 классов планируется провести в период с 22 марта по 1 июля.
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