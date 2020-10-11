В следующем году девятиклассники начнут сдавать ОГЭ 20 апреля

В следующем году экзамены будут сдаваться в три этапа: досрочный период (с 20 апреля по 14 мая), основной период (с 21 мая по 1 июля), дополнительный период (с 3 по 22 сентября).

В текущем году из-за эпидемии коронавирусной инфекции ученик 9 классов экзамены ОГЭ не сдавали. Итоговые оценки школьникам выставили на основании годовых.

Ранее уже публиковали проект расписания ЕГЭ на 2021 год, экзамены у учеников 11 классов планируется провести в период с 22 марта по 1 июля.