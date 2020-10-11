Владимир Путин отметил бесперебойную работу АПК в период пандемии

Сегодня, 11 октября свой профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Президент России Владимир Путин поздравил их с праздником и отметил результативную работу.

— Особо подчеркну, что даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать, — отметил глава государства.

По словам президента, люди занятые в сельскохозяйственной отрасли выполняют работу «проявляя не только высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество». Благодаря их труду не возникает сбоев в поставках продовольствия. В полном объеме и своевременно прошли посевная и успешно ведется уборочная кампании, добавил глава государства.

«Стоит отметить, что в конце мая эксперты Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС заявили, что российским властям необходимо принять меры, по избеганию нехватки кадров в сельском хозяйстве для проведения сезонных работ. В первую очередь это касается привлечения рабочей силы из-за рубежа. По подсчётам экспертов в России количество привлеченных на сезонные работы иностранцев может достигать 500 тысяч человек. И для успешной посевной и уборочной кампании необходимо разрешить приехать даже в условиях закрытых из-за пандемии границ», пишет rbc.ru.