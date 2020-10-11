В Уруше построили двухуровневую спортивную площадку

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В Сковородинском районе впервые появилась двухуровневая спортивно-игровая площадка. Зону отдыха для детей и взрослых построили по инициативе местных жителей благодаря участию в проекте по поддержке местных инициатив, организованном министерством финансов Приамурья.

— Площадка обошлась в 2,5 миллионов рублей. Двухуровневый спортивный объект включает в себя зоны для игры в волейбол и баскетбол, верёвочный парк и лавочки. В селе Березовка Ивановского района проект амурчан только воплощают в жизнь. Здесь делают спортивную площадку с футбольным полем, зонами для игры в волейбол и баскетбол. Стоимость проекта — более 1 миллиона рублей. В Доме культуры села Малиновка Шимановского района реализовали проект стоимостью более 1 миллиона рублей. На эти средства здесь отремонтировали потолок, заменили окна и двери, сделали кровлю, — рассказали в пресс-службе областного правительства.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье благоустраивают общественные территории, создают парки, скверы, ремонтируют памятники и восстанавливают места захоронений. Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры, напоминает портал правительства Приамурья.