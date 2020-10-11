Больше 5000 благовещенцев поучаствовали в акции «Город берегу»

Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём инстаграме поделился итогами акции «Город берегу». Так за день в областном центре прошло более 170 субботников. В итоге в акции поучаствовало более 5000 человек, а на свалку вывезли 31 тонну мусора.

— Хочется назвать каждого человека, каждый трудовой, спортивный, творческий коллектив, общественную организацию, каждое предприятие и объединение горожан, каждую школу и детский сад, потому что сегодня вы все вместе сделали очень большое дело! — сказал Олег Гатауллович.

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#городская власть #экология

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