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11октября
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сегодня, 11:33 2

Больше 5000 благовещенцев поучаствовали в акции «Город берегу»

Больше 5000 благовещенцев поучаствовали в акции «Город берегу»

Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём инстаграме поделился итогами акции «Город берегу». Так за день в областном центре прошло более 170 субботников. В итоге в акции поучаствовало более 5000 человек, а на свалку вывезли 31 тонну мусора.

— Хочется назвать каждого человека, каждый трудовой, спортивный, творческий коллектив, общественную организацию, каждое предприятие и объединение горожан, каждую школу и детский сад, потому что сегодня вы все вместе сделали очень большое дело! — сказал Олег Гатауллович.

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#городская власть #экология

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Комментарии
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  • Kott!

    Kott!
    49 минут назад

    Отлично!

    Каков прирост по ковиду? И лично от мэра сколько?

  • Разнящий

    Разнящий
    33 минуты назад

    Все эти 5000 - работники администрации.

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