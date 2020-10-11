В Благовещенском районе завершается создание птицефермы

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В Благовещенском районе завершается возведение новой птицефермы. Инвестиционный проект поможет трудоустроить 42 человека.

— Птицеферму возвели в районе 17 километра Новотроицкого шоссе. Здесь обустроено 8 птичников, угольная котельная, трансформаторная подстанция, водонапорная башня, административно-бытовой корпус с санпропускником. На ферме созданы 42 рабочих места. На новой птицеферме разместят родительское стадо кур. Специальную технологию разведения, которая защитит птиц от возможного падежа в условиях фермы, применят впервые. Предприятие планирует ежегодное увеличение производства мяса птицы в объёме 3 тысячи тонны, — сообщила пресс-служба администрации Благовещенского района Амурской области.