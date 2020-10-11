Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость
сегодня, 12:10 0

В Благовещенском районе завершается создание птицефермы

В Благовещенском районе завершается создание птицефермы
Фото: pixabay.com

В Благовещенском районе завершается возведение новой птицефермы. Инвестиционный проект поможет трудоустроить 42 человека.

— Птицеферму возвели в районе 17 километра Новотроицкого шоссе. Здесь обустроено 8 птичников, угольная котельная, трансформаторная подстанция, водонапорная башня, административно-бытовой корпус с санпропускником. На ферме созданы 42 рабочих места. На новой птицеферме разместят родительское стадо кур. Специальную технологию разведения, которая защитит птиц от возможного падежа в условиях фермы, применят впервые. Предприятие планирует ежегодное увеличение производства мяса птицы в объёме 3 тысячи тонны, — сообщила пресс-служба администрации Благовещенского района Амурской области.

Просмотров всего: 121

#Благрайон #животные #строительство

распечатать


Спорт

Циолковский получил инвентарь для бассейна на 200 тысяч рублей
Общество 4

На Приамурье обрушился град

Происшествия 2

В Белогорске спасателям пришлось вытаскивать корову-бедолагу из траншеи

Общество

Скотомогильники Приамурья приведут в порядок за три года
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь