В Благовещенске ищут мужчину в зелёной куртке с капюшоном

Фото: @psoamur

В Благовещенске потерялся мужчина. Александр Максимов ушёл из дома 29 сентября.

В столице Приамурья ищут мужчину. Максимов Александр Владимирович вышел из дома, расположенного в районе улиц Кузнечная—Чехова в конце сентября и до сих пор не вернулся.

На вид мужчине 46 лет, рост 172-175 сантиметров, глаза голубые. В день ухода Александр был одет в куртку с капюшоном зелёного цвета, спортивные брюки чёрного цвета, чёрные кроссовки, сообщает добровольный поисково-спасательный отряд «Амур».

Информацию о месте нахождения потерявшегося мужчины, можно сообщить по телефонам +79145810157 — волонтёры, 102 — полиция.