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11октября
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сегодня, 11:03 0

В Благовещенске ищут мужчину в зелёной куртке с капюшоном

В Благовещенске ищут мужчину в зелёной куртке с капюшоном
Фото: @psoamur

В Благовещенске потерялся мужчина. Александр Максимов ушёл из дома 29 сентября.

В столице Приамурья ищут мужчину. Максимов Александр Владимирович вышел из дома, расположенного в районе улиц Кузнечная—Чехова в конце сентября и до сих пор не вернулся.

На вид мужчине 46 лет, рост 172-175 сантиметров, глаза голубые. В день ухода Александр был одет в куртку с капюшоном зелёного цвета, спортивные брюки чёрного цвета, чёрные кроссовки, сообщает добровольный поисково-спасательный отряд «Амур».

Информацию о месте нахождения потерявшегося мужчины, можно сообщить по телефонам +79145810157 — волонтёры, 102 — полиция.

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#жизнь #происшествия

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