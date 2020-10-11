В Шимановском районе заработала передвижная стоматология

Жители Шимановского района теперь лечат зубы в передвижной стоматологии. Мобильный комплекс позволяет выезжать в отдалённые сёла территории. Напомним, машину «Шимановская больница» получила в сентябре в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Жители Шимановского района начали получать стоматологическую помощь в виде выездной работы. Передвижная стоматологическая установка оснащена всем необходимым оборудованием для лечения зубов и оказания неотложной помощи», опубликовали специалисты ГБУЗ АО «Шимановская больница» у себя в Инстаграме, подкрепив пост фотографиями.

— Мы получили комплекс в конце сентября. Разумеется, вначале оформили все необходимые документы, поставили автомобиль на учёт. Первый раз выехали в эту пятницу. Начали с села Селеткан. Приняли 20 человек взрослых и детей. Довольными остались и пациенты, и врачи. В автомобиле есть всё необходимое для работы, в том числе рентгеновское оборудование и автономная система подачи воды. Сейчас готовим график выездов, планируем выезжать один раз в неделю. Во многом всё будет зависеть и от эпидемиологической обстановки, ситуации с распространением коронавируса, — рассказал Амур.инфо и.о. главного врача «Шимановской больницы» Олег Тимшин.

Жители в комментариях отозвались пожеланием увидеть в больнице такой же передвижной флюорограф.

Напомним, три мобильных стоматологических комплекса в Амурской области получили Шимановск, Константиновка и Новокиевский Увал. Стоимость каждого из них 15 миллионов. В спецавтомобиле есть несколько отсеков, которые обеспечивают его работу.