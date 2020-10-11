Циолковский получил инвентарь для бассейна на 200 тысяч рублей

Фото: @tsiolkovsky.ru

Посылка с инвентарём для бассейна ЗАТО Циолковский пришла из Санкт-Петербурга. Ценный груз, стоимостью около 200 тысяч рублей содержит всё необходимое для занятий на воде.

Бассейн Циолковского получил инвентарь: ласты для рук, гантели для аквааэробики, утяжелители, плоты, пояса и игрушки для грудничков. В комплекте также ворота для водного поло и баскетбольные кольца.

— В большой чаше заканчивают установку второго дна. Глубина бассейна два метра, а там, где установлено второе дно — 1,2 метра. Здесь будут проводить аквааэробику, также смогут учиться плавать взрослые, — рассказал директор спортивной школы ЗАТО Циолковский Василий Крайнов, .

В бассейне уже проходят занятия по плаванью, но пока идёт только «сухая» подготовка. Тренировки на воде станут доступны после того, как спортшкола получит заключение ГИМС.

— Мы будем изучать технику 4 стилей спортивного плаванья — кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй. Плаванье – идеальный вид спорта для малышей. Работают все группы мышц, развивается сила, выносливость, координация, морально-волевые качества. Начальная подготовка в бассейне дает базу для любого вида спорта. К примеру, пловцов любят в единоборствах. Если ребенок хочет добиваться спортивных результатом в плаванье, у него будет возможность выступать на соревнованиях, — рассказал тренер по плаванию Сергей Шаров.

Бассейн в Циолковском открыли в августе этого года. Постройку бассейна начали ещё 15 лет назад. С 2011 года комплекс работал наполовину, а недостроенную часть здания заморозили из-за недостатка финансов. Два года назад на завершение работ направили 101 миллион рублей.